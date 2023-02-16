Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu

Türkiye dün depremzedeler için tek yürek oldu. Hande Erçel hem AHBAP derneğine bağışlarıyla hem de ortak yayında depremzedeler için seferber olan isimlerden biriydi.

Depremde ismi olmayan bebeğe Haluk Levent isim babası oldu. Haluk Levent'in bebeğe verdiği isme ünlü oyuncu Hande Erçel sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duygularını dile getirdi.

Haluk Levent enkaz altından kurtarılan 10 günlük bebeğe Mavi ismini koymuştu.

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın çocukları Mavi'nin adını gören Hande Erçel şu Tweet'i attı:

Uzun, sağlıklı, neşe dolu bir ömrün olsun Mavi!