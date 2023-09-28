Haluk Levent, Melek Mosso’nun mutluluğuna ortak oldu

Şarkıcı Melek Mosso 2 yıldır birlikte olduğu manken ve oyuncu sevgilisi Serkan Sağdıç ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Serkan Sağdıç ve ailesi, Melek Mosso'yu, Denizli’de yaşayan ailesinden istemeye geldi.

"KAHVEYE TUZ KOYMADIM, KALBİMİ KOYDUM"

Kız isteme kahvesini kendi elleriyle sevgilisi ve ailesine servis eden Melek Mosso, yaşadığı heyecanı "Kahveye tuz koymadım, kalbimi koydum" sözleriyle ifade etti. Çift için aile arasında sade bir nişan töreni yapıldı.

Oyuncu ve manken nişanlısı Serkan Sağdıç ile klibinde tanışan Mosso, düzenlenen hem nişan hem de kına gecesinden fotoğraf ve testi kırma videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haluk Levent de birlikte düet de yaptığı Melek Mosso’yu mutlu gününde yalnız bırakmadı.