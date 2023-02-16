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Büyük yıkım sonrası Gülşen bakın ne yaptı. Haluk Levent paylaştı

İmam hatiplilere dair söylediği sözler yüzünden tutuklanan ve yargılanan daha sonra da oğlu Azur’un yanına Barselona’ya giden Gülşen'in ne kadar bağış yaptığını Haluk Levent açıkladı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 11:47
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Haluk Levent paylaştı! Deprem sonrası Gülşen bakın ne yaptı

Büyük yıkım sonrası Gülşen bakın ne yaptı. Haluk Levent paylaştı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili yıkan depremler sonrası ünlü isimler depremzedeler için seferber oldu.

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı günlerde bazı isimlerin de ne kadar bağış yaptığı merak ediliyor.

Bu isimlerden biri de geçtiğimiz aylarda tutuklanan ve yargılanan Gülşen oldu. Yurt dışında olduğu bilinen Gülşen sessizliğini korurken Haluk Levent şarkıcının ne kadar bağış yaptığını paylaştı.

Gülşen Haluk Levent'in açıklamasına göre 1 milyon TL depremzedeler için AHBAP'a bağışta bulundu.
 

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