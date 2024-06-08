Haluk Levent teknik direktör yardımcısı oldu. İşte anlaştığı takım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Haluk Levent teknik direktör yardımcısı oldu. İşte anlaştığı takım

Haluk Levent bir futbol kulübünün teknik Teknik direktör yardımcısı oldu. Haluk Levent hangi takımla anlaştığını ve anlaşma şartlarını da kendisi açıkladı.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent teknik direktör yardımcısı oldu. Haluk Levent yaptığı anlaşmayı kendisi açıkladı.

Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hatayspor Teknik Direktör Yardımcısı olduğunu duyurdu. Haluk Levent açıklamasında "Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ile anlaştım" ifadelerini kullandı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay'ın yardımına koşarak birçok yardım etkinliğini organize eden Haluk Levent Hatayspor Teknik Direktör Yardımcısı olması ile de gündeme oturdu.

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İŞTE ANLAŞMA ŞARTLARI

Haluk Levent Hatayspor Teknik Direktör Yardımcısı görevi karşısında takımdan herhangi bir para olmayacağını söyledi. Haluk Levent maçlar öncesinde takım oyuncularına görüntülü telefon bağlantısı kurarak onları motive edeceğini belirtti.

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