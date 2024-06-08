Haluk Levent teknik direktör yardımcısı oldu. İşte anlaştığı takım

Ünlü şarkıcı Haluk Levent teknik direktör yardımcısı oldu. Haluk Levent yaptığı anlaşmayı kendisi açıkladı.

Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hatayspor Teknik Direktör Yardımcısı olduğunu duyurdu. Haluk Levent açıklamasında "Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ile anlaştım" ifadelerini kullandı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay'ın yardımına koşarak birçok yardım etkinliğini organize eden Haluk Levent Hatayspor Teknik Direktör Yardımcısı olması ile de gündeme oturdu.

İŞTE ANLAŞMA ŞARTLARI

Haluk Levent Hatayspor Teknik Direktör Yardımcısı görevi karşısında takımdan herhangi bir para olmayacağını söyledi. Haluk Levent maçlar öncesinde takım oyuncularına görüntülü telefon bağlantısı kurarak onları motive edeceğini belirtti.