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Haluk Levent telefonunu gösterdi. 'Çaresiz kalırsın bazen' dedi. Yetişin bu insanlara ne olur...

Haluk Levent telefonuna gelen mesajları gösterip sosyal medyada paylaşarak herkese yetişemediği için özür diledi. Enkaz altında o kadar çok bekleyen var ki. Yetişin bu insanlara ne olur...

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 10:55
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Haluk Levent telefonunu göstererek 'çaresiz kalırsın bazen' dedi

Haluk Levent telefonunu gösterdi. 'Çaresiz kalırsın bazen' dedi. Yetişin bu insanlara ne olur...
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AHBAP Platformu'nun kurucusu olan sanatçı Haluk Levent depremden etkilenen iller için yardım toplayarak deprem bölgesindeki çaresiz kalan depremzedelere AHBAP aracılığıyla yardım çalışmaları koordine ediyor.

Çok sayıda insan tarafından mesaj aldığını söyleyen Levent, önceliği enkaz altında kalmış insanlara verdiklerini söyleyerek, Herkese yetişemediği için sosyal medya hesabından özür diledi. 

"ÇARESİZ KALIRSIN BAZEN"

Telefonuna gelen mesajları gösterdiği bir video çeken sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından bir video paylaştı.

"Çaresiz kalırsın bazen" başlığıyla paylaştığı videoda Levent şu ifadeleri kullandı: 

Saniyede akan telefonlar. Ben kimseye yetişemediğim için hepinizden özür diliyorum. O kadar çok yerden aranıyoruz ki özellikle enkaz altında kalmış insanların çığlığına yetişmeye çalışıyoruz. Kimileri okumuyor musunuz diyor ama okumaya, açmaya fırsat olmuyor. O kadar çok mesaj geliyor ki yine de ekibime veriyorum, tek tek okumaya çalışıyorlar. Yine de tek tek yetişmeye çalışıyoruz. 

TELEFON OPERATÖRLERİNE SESLENDİ

GSM operatörlerine de tepki gösteren Levent şu ifadeleri kullanarak bir paylaşım yaptı: 

4. Gün Ben Hatay’da bıraktığım ekibimle 2 saat içinde 3 kez zor görüşebildim. Telefon operatörleri! Ne diyeceğimi bilmiyorum artık!

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