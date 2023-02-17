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Haluk Levent’ten Deniz Akkaya’ya: Cumhurbaşkanı’nın da Sezgin Baran ile fotoğrafı var

Haluk Levent, kendisiyle ilgili iddialar ortaya atan Deniz Akkaya’ya yanıt verdi. Levent, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Sezgin Baran Korkmaz ile fotoğraflarının olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 16:16
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Haluk Levent’ten Deniz Akkaya’ya: Cumhurbaşkanı’nın da Sezgin Baran ile fotoğrafı var

Haluk Levent’ten Deniz Akkaya’ya: Cumhurbaşkanı’nın da Sezgin Baran ile fotoğrafı var
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Manken ve sunucu Deniz Akkaya son açıklamasında Haluk Levent'i hedef aldı. Haluk Levent ise sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi.

Deniz Akkaya paylaşımında, "Dünden beri kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey... Saklayacak şeyi olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." dedi.

Akkaya paylaşımlarına "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur" sözleri ile devam etti.

HALUK LEVENT’TEN YANIT: CUMHURBAŞKANI’NIN DA SEZGİN BARAN İLE FOTOĞRAFI VAR

 Haluk Levent, Deniz Akkaya'nın iddiaları üzerine açıklama yaptı. Levent, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Sezgin Baran Korkmaz ile fotoğrafının olduğunu söyledi.

Haluk Levent’in açıklaması şöyle:

"Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar, evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. WhatsApp hatlarımız çığlık çığlığa. Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum zamana yazık değil mi?

"Sayın Cumhurbaşkanımızla da fotoğrafı olan Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün parasını Ahbap üzerinden akladığımı yazıyor Deniz Akkaya. Yahu bu devletin denetimcileri, MASAK'ı, istihbaratı yarım akıllı mı? Siz biliyorsunuz da onlar bilmiyor? Bu sayfada 7 yıldır heyyooo deyip menemen yapıyorum pasta yapıyorum evlerde günümü geçiriyorum dayanışma adına. Bir gün Sezgin Baran aradı. Şirketimizin gecesine çıkar mısın dedi. Kaç lira olur dedi. Ben de ben para almayayım sen 5 ailenin tüm sıkıntılarını çöz dedim! Çözdü.
Önce olmaz demişti. Sonra sorunları çözdü. Ve aşağıda isimleri bulunan ailelerin tüm masraflarını ödedi. Ben de sözümü tuttum ve konsere çıktım. Eğer ki konser faturam çıkarsa şimdi rezil rüsva olmaya hazırım.
Aileler ve Sezgin Baranın onlara yaptığı ödemeler :
Hacı Karagözoğlu ailesi
Fesih Araz (3 aylık simit satın alındı)
Kars’ın köyünden Meydan Ali Demirel’in 2 kızının yıllık yurt ücreti
Ağrıda yatağa bağımlı Bertar’a hasta yatağı
İstismara uğrayan D. nin 1 yıllık okul ücreti"

 

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