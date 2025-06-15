Hamaney’den iki kelimelik paylaşım! Dünya bu videoyu konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: İHA

İran'ın dini lideri Hamaney, İsrail’e füze saldırısı sonrası tek cümle yazdığı videolu bir paylaşım geldi. Hamaney'in paylaşımı tüm dünyada yankı uyandırdı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından füze görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşarak, İbranice ve Farsça "Çaresiz kalacaksınız" mesajı verdi.

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İran’ın İsrail’e yönelik saldırı başlatmasının ardından, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Videoda, İran’dan fırlatılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı. Hamaney, paylaşımında hem İbranice hem de Farsça olarak "Çaresiz kalacaksınız" ifadelerini kullandı.

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