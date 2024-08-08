Hamaney’in son mesajı dikkat çekti

İsrail’in Gazze’deki katliamlarının ardından Orta Doğu ülkelerinin başkentlerinde düzenlediği suikastlar bölgedeki tansiyonu hayli yükseltti. Hamas lideri Haniye’nin Tahran’da suikasta uğramasının ardından İran’dan intikam yeminleri ardı arkasına geldi. Bütün dünya İran’ın nasıl bir karşılık vereceğini merak ediyor.

HAMANEY’İN SON MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Tahran’dan suikast sonrasında yanıtlarının şiddetli olacağı belirtilirken saldırının yeri ve zamanına ilişkin bir açıklama gelmedi. Hal böyle olunca ABD, müttefiki İsrail’i korumak için bölgedeki askeri gücünü her geçen daha da artırmaya devam etti.

Gelişmeler bu şekilde sürerken İran’ın dini lideri Hamaney’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. X hesabından Netanyahu’nun ateşler içinde olduğu bir görseli paylaşan Hamaney şu notu paylaştı:

"İsrail; Cinayette Olimpiyat rekoru sahibi...

Siyonist rejim, terör, zulüm ve tuhaf suçlarla dünya insan suçları tarihine yeni bir standart bıraktı.

Bugün beşikteki çocukların, çocukların, kadınların ve hastanelerdeki hastaların üzerine Siyonist ağır bombalar atılıyor."