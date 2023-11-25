Hamas 13 İsrailliyi daha serbest bıraktı

İsrail ve Hamas arasındaki esir takasında anlaşmasında, Hamas elinde bulunan 13 İsrailli rehineyi daha serbest bıraktı. Buna karşılık İsrail'in ise 42 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

KAYNAK: DHA
Hamas 13 İsrailliyi daha serbest bıraktı

İsrail ve Hamas arasında sağlanan esir takası anlaşması kapsamında, Hamas elinde rehin olarak tuttuğu 13 İsrailliyi daha serbest bıraktı. Hamas'ın bu hamlesine karşılık Tel Aviv yönetimi ise, İsrail hapishanelerinde tutulan 42 Filistinliyi serbest bırakacak.

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HAMAS 13 İSRAİLLİYİ SERBEST BIRAKTI

Hamas ve İsrail arasında uzlaşmaya varılan geçici ateşkes anlaşması dün itibarıyla devreye girdi. Dün ateşkesin ilk gününde karşılıklı olarak 14 İsrailli rehine ve 39 Filistinli serbest bırakıldı. Bugün de gerçekleşecek 2. rehine takası için kritrik dakikalar yaşanıyor. Ateşkesin 2. gününde Hamas, 13 İsrailli rehineyi salıverdi. Öte yandan buna karşılık İsrail'in 42 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

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REHİNE TAKASI ANLAŞMASI

Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Operasyonu sonrası 49 gündür tam ablukaya aldığı Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan rehine takası gerçekleşti.

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HAMAS İLK GÜN 11 TAYLANDLI VE 13 İSRAİLLİYİ SERBEST BIRAKTI

Anlaşma kapsamında 4 günlük ateşkes 24 Kasım sabah saatlerinde başladı. Akşama doğru ise rehine takasında hareketli anlar başladı. Hamas önce 7 Ekim'de rehin aldığı 11 Taylandlı işçiyi serbest bıraktı. Taylandlıların serbest bırakılmasının ardından söz verildiği üzere 13 İsrailli de Kızılhaç'a teslim edildi.

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İSRAİL DE 39 FİLİSTİNLİ KADIN VE ÇOCUĞU SERBEST BIRAKTI

Hamas'ın bıraktığı 13 İsrailliye karşılık İsrail tarafı da, hapishanede tutulan 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutsak olan 39 Filistinli kadın ve çocuğun insani ara taahhütleri doğrultusunda serbest bırakıldığını duyurdu. Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında coşkuyla karşılandı.

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4 GÜN BOYUNCA 50 İSRAİLLİ VE 150 FİLİSTİN SALIVERİLECEK

İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşmaya göre Hamas'ın Gazze Şeridi'nde esir olarak tuttuğu 50 İsrail vatandaşına karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

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