Hamas, İsrail ile yürütülen esir takası görüşmelerinin pazartesi günü başlamasının beklendiğini açıkladı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, “Esir takası işlemleri büyük ihtimalle pazartesi günü başlayacak” ifadelerini kullandı. Ebu Merzuk, Hamas’ın esir teslimi sırasında askeri tören ya da kutlama yapılmaması yönünde karar aldığını belirtti.

İSRAİL 'SARI HAT'A ÇEKİLDİ

Ateşkesin ardından İsrail ordusunun 'sarı hat' olarak bilinen sınıra kadar çekildiğini söyleyen Ebu Merzuk, İsrail’in hâlen Gazze’nin yaklaşık yüzde 53’lük bölümünde kontrolünü sürdürdüğünü ifade etti. “İsrail’in belirlediği çekilme sınırları ne doğru ne de planlı. Rastgele belirlenmiş durumda. İşgalin mevcut pozisyonlarını korumasını asla kabul etmeyeceğiz” diyen Ebu Merzuk, ateşkes sürecinin sahadaki askeri dengeleri değiştirmediğini vurguladı.

ABD ASKERLERİ NEREYE KONUŞLANACAK?

Hamas yetkilisi ayrıca, ABD askerlerinin ateşkesi izlemek amacıyla bölgeye gönderildiğini, ancak bu askerlerin Gazze’ye değil, İsrail tarafına konuşlanacağını söyledi. Ebu Merzuk, önümüzdeki dönemde “Gazze ve Batı Şeria’da ulusal bir proje ile barış gücü varlığının” tartışılacağını belirterek, Filistin yönetimini kapsamlı bir ulusal uzlaşı toplantısına davet etti.