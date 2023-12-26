Hamas: İsrail ile yeni esir takası için Gazze'ye saldırılar durdurulmalı

Kaynak: AA
Hamas: İsrail ile yeni esir takası için Gazze'ye saldırılar durdurulmalı
Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail ile yeni esir takası konusundaki önemli şartlarının Gazze'ye yönelik saldırıların tamamen durması olduğunu söyledi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında ateşkes ihtimali hakkında konuştu.

Hamdan, son zamanlarda esir takası müzakerelerine ilişkin girişimler ve öneriler konusunda çok fazla konuşmaların yapıldığını belirtti.

Hamdan "Burada Hamas'ın net tutumu şudur; halkımıza yönelik Nazi (İsrail'in) suç saldırılarının durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in daha fazla katliamla ihlal edeceği "bir geçici ateşkesi" beklemediklerini kaydeden Hamas yetkilisi, "Aksine saldırıların kapsamlı bir şekilde durdurulmasını bekliyor. Ateşkes konusunda henüz olgun bir girişim yok ve işgal ordusu geriye doğru ilerlemek için taktik değiştirmeye çalışıyor." dedi.

Hamdan ayrıca, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda yaklaşık 21 bin sivilin öldüğünü, 54 bin sivilin de yaralandığını söyledi.

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