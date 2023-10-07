Hamas İsrail’e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlattığını duyurdu

Hamas militanı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlattıklarını ve 5 bin roket fırlattıklarını duyurdu.

KAYNAK: AA
Hamas İsrail’e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlattığını duyurdu

Dayf, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

Filistin halkının yeniden ‘devrim’ yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı.

Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

Dayf, ilk aşamada İsrail'in askeri bölgeleri ve hava üstlerini hedef aldıklarını dile getirerek, İsrail yönüne roket atmaya devam edeceklerini kaydetti.

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İSRAİL: 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'de 5 kişi hayatını kaybetti.

Haaretz gazetesi de İsrail genelinde roket saldırısı sonucu yaralananların sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve nerede olduklarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İSRAİL ORDUSU GAZZE ŞERİDİ’NE SALDIRI BAŞLATTIĞINI DUYURDU

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

HAMAS MİLİTANLARI SDEROT'TA POLİS MERKEZİNE SIZDI

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan Hamas militanları, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Sderot kentinin girişinde yolları kapattı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı Filistinli silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

Sosyal medyada, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grupların yerleşim alanlarında çatışmaya girdiği, yaralı İsraillilerin olduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

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İSRAİL TANKININ İMHA EDİLDİĞİ VE İÇİNDEKİ ASKERLERİN ESİR ALINDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Filistin'den sosyal medya hesaplarında, Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede vurulmuş bir tankın yandığı görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde konuşan Filistinli, tanktaki İsrail askerlerinin İzzeddin el-Kassam güçleri tarafından esir alındığını iddia etti.

Sosyal medyada ayrıca Kassam'a bağlı silahlı kişilerin İsrail'e ait askeri bir aracı Gazze içinde sürdüğü görüntüler de yer aldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı bir grubun, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiği, İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirilmişti.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG: İSRAİL ZOR BİR ZAMANDAN GEÇİYOR

Öteyandan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail zor bir zamandan geçiyor." ifadesini kullanarak İsraillilere ordu güçlerinin talimatlarını dinleme, karşılıklı güven ve sükunet gösterme çağrısında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da X sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hamas'ın sızma operasyonuyla bir saldırı altında oldukları ve kendilerini korumak için her şeyi yapacakları" ifade edildi.

İsrail Başbakanlığı da yerel saatle 13.00'te Tel Aviv'de güvenlik kabinesinin toplanacağını duyurdu.

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