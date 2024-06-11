Hamas İsrail'in ateşkes teklifine yanıt verdi

Hamas yönetiminin, ABD Başkanı Joe Biden tarafından duyurulan İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes teklifine ilişkin yanıtını Mısır ve Katar'a ilettiği açıklandı.
Amerikan Axios haber sitesinin geçtiği haberde, Hamas'ın ateşkes önerisine ilişkin cevabına ilişkin herhangi bir detay bilgi verilmedi.
Hamas yönetimi daha önce, Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisine olumlu baktıklarını belirtmişti.
“İSRAİL, 50 ESİRİ SERBEST BIRAKTI” İDDİASI
Öte yandan İsrail’in, 7 Ekim 2023’ten bu yana yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde gözaltına aldığı 50 Filistinliyi serbest bıraktığı öne sürüldü.
Sağlık kaynakları bugün serbest bırakıldığı iddia edilen esirlerden 33’ünün maruz bırakıldıkları koşullardan ötürü tedavi olmak amacıyla Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine yattıkları belirtildi.
İsmini vermeyen hastane kaynakları, "serbest bırakıldıktan sonra hastaneye gelen bazı Filistinlilerin vücutlarında işkence izleri görüldüğünü" dile getirdi.