Hamas lideri İsmail Heniyye İran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'daki konutuna düzenlenen bir terör saldırısında öldürüldüğü aktarıldı.

İran devlet televizyonunun, Devrim Muhafızları Ordusu'na dayandırdığı habere göre, saldırıda Heniyye'nin yanı sıra bir koruması da öldü.

Olayla ilgili ayrıntıların ilerleyen saatlerde açıklanacağı belirtildi.

Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gitmişti." açıklamasında bulundu.

İSMAİL HANİYE KİMDİR?

İsmail Haniye 1963 yılında Gazze’deki El-Şatti mülteci kampında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin finansman desteği sağladığı Filistin kamplarında açılan okullarda tamamladı. Lise yıllarında Müslüman Kardeşler Hareketi'ne katıldı. Bunun yanında İslamcı Öğrenciler Derneği’nde de siyasi çalışmalarda bulundu. İslam Üniversitesi Arap dili ve edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1987'de de yaptığı çalışmalar sebebiyle hapis cezasına çarptırıldı.

1992 yılında da Hamas üyesi 415 kişilik bir grupla Güney Lübnan'a sürgün edildi. 2001 senesinde de serbest bırakılması üzerine ülkesine geri döndü. Bu dönemde İntifada Koordinasyon Komitesi’nde Hamas temsilciliğine tayin edildi. 1999-2004 yılları arasında da Şeyh Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yaptı. Daha sonra örgütün başına geçen Haniye, yapılan seçimlerde Filistin'in 10. başbakanı olarak göreve geldi. Fakat 2007'de Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile El Fetih arasındaki çatışmaların zirveye çıkması üzerine vazifesinden alınmıştır.