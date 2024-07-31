Hamas lideri İsmail Heniyye kimdir?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hamas lideri İsmail Heniyye kimdir?

İran devlet televizyonu tarafından Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğünü açıklandı. Peki, Hamas'ın en üst düzey liderlerinden biri olarak kabul edilen İsmail Heniyye kimdir?

İran devlet televizyonu tarafından açıklanan bildiriye göre; Hamas Siyasi Büro şefi İsmail Haniye İran'da düzenlenen suikast sonucu öldü. Haniye ile birlikte bir yakın koruması da hayatını kaybetti.

İSMAİL HANİYE KİMDİR?

İsmail Haniye 1963 yılında Gazze’deki El-Şatti mülteci kampında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin finansman desteği sağladığı Filistin kamplarında açılan okullarda tamamladı. Lise yıllarında Müslüman Kardeşler Hareketi'ne katıldı. Bunun yanında İslamcı Öğrenciler Derneği’nde de siyasi çalışmalarda bulundu. İslam Üniversitesi Arap dili ve edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1987'de de yaptığı çalışmalar sebebiyle hapis cezasına çarptırıldı.

1992 yılında da Hamas üyesi 415 kişilik bir grupla Güney Lübnan'a sürgün edildi. 2001 senesinde de serbest bırakılması üzerine ülkesine geri döndü. Bu dönemde İntifada Koordinasyon Komitesi’nde Hamas temsilciliğine tayin edildi. 1999-2004 yılları arasında da Şeyh Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yaptı. Daha sonra örgütün başına geçen Haniye, yapılan seçimlerde Filistin'in 10. başbakanı olarak göreve geldi. Fakat 2007'de Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile El Fetih arasındaki çatışmaların zirveye çıkması üzerine vazifesinden alınmıştır.

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