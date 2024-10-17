Hamas lideri öldürüldü. İsrail açıkladı

Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edilmişti. İsrail medyası, Yahya Sinvar'a ait olduğu iddia edilen bir ceset fotoğrafını kamuoyuna servis etmişti.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, "IDF'nin Gazze Şeridi'ndeki operasyonları sırasında üç terörist ortadan kaldırıldı. IDF ve ISA, teröristlerden birinin Yahya Sinwar olma olasılığını kontrol ediyor. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği binada, bölgede rehinelerin varlığına dair herhangi bir belirti görülmedi. Bölgede faaliyet gösteren güçler, gerekli dikkati göstererek faaliyetlerini sürdürüyor." açıklamasını yaptı.

DNA UYUŞTU

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yapılan DNA sonucuna göre Gazze'de öldürülen kişinin Yahya Sinvar olduğu açıklandı.