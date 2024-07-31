Hamas liderine suikast sonrası Netanyahu'dan ilk talimat

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Hamas ve İran Devrim Muhafızları, Heniyye'nin hayatını kaybettiği saldırının arkasında İsrail'in olduğunu açıklarken, İsrail resmi makamları ise Heniyye suikastına dair sessizliğini korumayı sürdürüyor.

NETANYAHU'DAN İLK TALİMAT

İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinin, kabine üyelerine Heniyye suikastına ilişkin değerlendirmeden kaçınmalarını istediği ifade edildi.

Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Heniyye'nin, Tahran'da ikamet ettiği konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği bildirilmişti.