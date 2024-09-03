Hamas: "Netanyahu Gazze'de hayali zafer arıyor"

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’de sahte bir zafer arayışında olduğunu iddia etti. Netanyahu’nun, 6 İsrailli esirin ölümünden Hamas’ı sorumlu tutmasının ardından açıklama yapan Hareketin Siyasi Büro üyesi İzzet er-Rişk, esirlerin hayatını korumak için çaba gösterdiklerini, ancak Netanyahu’nun bu kişileri öldürmeye yönelik bir tutum sergilediğini ifade etti.

Rişk, Netanyahu’nun yaptığı açıklamanın, esir takası ve ateşkes anlaşmalarını engelleyen tarafın bizzat kendisi olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Ayrıca Netanyahu’nun, Gazze’deki operasyonları 11 aydır sürdürdüğünü ve bu süreçte halkına pazarlayamadığı sahte bir zafer peşinde koştuğunu belirtti.

Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında, Gazze’de 6 İsrailli esirin cesetlerinin bulunmasının ardından bazı İsrailli yetkililerin Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru’ndaki işgalin sona erdirilmesi çağrılarına karşı çıkmış ve bu bölgede işgali sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etmişti.

İsrail ordusu, 1 Eylül’de Gazze’nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesetlerine ulaşıldığını duyurmuştu. Hamas, esirlerin, İsrail’in Filistin’e yönelik bombardımanında öldüğünü açıklamıştı.