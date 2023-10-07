Hamas operasyonu sonrası İsrailli yerleşimciler kaçıyor

Hamas ve diğer Filistinli silahlı grupların İsrail'e karşı başlattığı operasyon sonrası Yahudi yerleşim bölgelerinde yaşanan panik ve kaçış sosyal medyaya yansıdığı görüldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hamas operasyonu sonrası İsrailli yerleşimciler kaçıyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşılık veren Hamas ve diğer Filistinli gruplar, İsrail topraklarına sızma operasyonu düzenledi. Bu operasyon sonucunda Yahudi yerleşim yerlerinde büyük korku ve telaş yaşandı.

Birçok İsrailli, bölgeyi terk etmek için araçlarına ya da ayaklarına kuvvet verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsraillilerin kaçış anları görülebiliyor.

İsrail medyası, Gazze’den gelen 60 kadar silahlı Filistinlinin, 14 farklı İsrail bölgesine girdiğini ve sokaklarda dolaştığını duyurdu.

Haaretz gazetesi, bu bilgiyi İsrail polisine dayandırdı.

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