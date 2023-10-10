HAMAS saldırmadan siyasiler hisseleri toplamış. Savaş çıkacağını nereden öğrendiler

İsrail-Hamas savaşı başlamadan önce ABD'de bazı siyasilerin ise enerji ve savunma hisseleri satın aldığı iddiaları ortaya atıldı.

HAMAS saldırmadan siyasiler hisseleri toplamış. Savaş çıkacağını nereden öğrendiler

Hamas'ın cumartesi sabahı İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda çatışmalar sürüyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın işgal altındaki Gazze Şeridi'nden dün sabah başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna, İsrail de Demir Kılıçlar operasyonuyla yanıt verdi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın roket saldırılarının ardından savaş ilan ederken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da "Filistinlilerin kendilerini savunma hakkı vardır" dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail basınında, saldırılarda 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Getmidas.com’da yer alan habere göre, ABD’de hafta sonu patlak veren ve haftanın ilk işlem gününün en önemli maddesi olan İsrail-Hamas savaşı, henüz başlamadan önce bazı siyasetçilerin dikkatini çekmiş.

Bazı ABD Temsilciler Meclisi üyesi siyasi isimlerin geçtiğimiz aylarda portföylerine savunma ve enerji hisseleri eklediği görülüyor. Bu durum da akıllara siyasetçilerin savaşı öngörüp öngörmedikleri veya ne bilip bilmedikleri ve portföylerinde buna göre adımlar atıp neden bu hisseleri aldıkları sorusunu getiriyor.

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Cumhuriyetçi Milletvekili Kevin Hern, ocak, mart, nisan ve temmuz aylarında Devon Energy (DVN) hisseleri satın almış.

Öte yandan Temsilciler Meclisi’nin bir diğer üyesi ola Michael McCaul da ağustos ayında birden fazla işlemle Fortinet (FTNT) hissesi satın alırken, Robert J. Wittman ve Michael Patrick guest gibi isimler tercihini ExxonMobil’den (XOM) yana kullanmış.

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Siyasiler arasında popüler olan bir diğer hisse de General Dynamics (GD) olmuş. Temsilciler Meclisi üyeleri Lois Frankel, Richard Larsen ve Walter Schrader, geçen yıldan bu yana çeşitli dönemlerde GD yatırımı yapmış.

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