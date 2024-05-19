Hamas tünelleri ifşa oldu. Bir ucu Refah'ta diğer ucu Mısır'da

Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdığı soykırım iddialarına karşı İsrail'in avukatlığını yapan Gilad Noam, gerçekleştirdiği basın toplantısının bir kısmını Refah'ta devam eden askeri operasyona ayırdı.

Refah operasyonlarının uluslararası kamuoyunda Filistin yanlısı odaklar tarafından İsrail’e karşı kullanılmasını “mantıksız” olarak niteleyen Noam, “Operasyonlar sırasında Refah şehrinin altın son derece karmaşık bir yer altı tünel ağı keşfedildi. Tünellerde komuta ve kontrol odalarının yanı sıra çok sayıda askeri teçhizatın bulunduğu odalar da bulunuyor” diye konuştu.

Noam ayrıca “Refah'ta tespit edilen 50 tünelin bir ucu Mısır'a açılıyor. Bu tüneller Hamas tarafından silah ve mühimmat tedarikinde aktif olarak kullanılıyor. Gazze'den rehineleri veya üst düzey Hamas görevlilerini kaçırmak için de bu tünellerin kullanıldığını düşünüyoruz” diye konuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile dün gece yaptığı telefon görüşmesinde mevkidaşına birkaç tünelinin imhası ve rehinelerin yerini tespit etme çabalarını içeren Refah operasyonu hakkında bilgi verdiğini açıklandı.

İsmi verilmeyen İsrailli bir analist, İsrail medyasına verdiği demeçte “İsrail nihayet bölgenin açık sırlarından birinin üzerindeki perdeyi kaldırdı: Mısırlılar, aralarındaki Müslüman Kardeşler'e karşı baskı yaparken, bunu görmezden geliyor ve muhtemelen Hamas'a silah kaçakçılığı yaparak büyük bir kar elde ediyorlar. Refah'ta muhtemelen düzinelerce rehine var ve bunlar bir daha asla görülmeyecek şekilde Mısır Sina'sına nakledilme ihtimaliyle karşı karşıya. ABD, Kahire'nin ikili oyununu durdurmak için Kahire'ye olan diplomatik ve askeri yardımını kullanmalı” ifadelerine yer verdi.

Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD) CEO'su Mark Dubowitz ise yaptığı açıklamada “İsrail, Mısır'ın Gazze savaşını sırasında Filistinlilere kapılarını kapatmasının ardından Kudüs, Refah sınırını kapatmak için sözde askerden arındırılmış Sina'ya ağır Mısır takviye kuvvetleri konuşlandırılmasına razı oldu” diye konuştu.

İsrail istihbarat teşkilatından yapılan yazılı açıklamada Refah ile Mısır arasında 50 tane devasa tünelin keşfedildiği doğrulandı ve ileride daha fazla tünelin ortaya çıkmasının olasılığı vurgulandı.