Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı

Hamas, gerçekleştirdiği açıklamada rehineler Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher'i bugün serbest bırakacağını açıkladı.

Üç kadının Hamas tarafından Kızılhaç için tesise götürüldüğü ve teslim edildiği belirtildi. Rehinelerin helikopterle İsrail'e taşınacağı belirtildi.

Üç kadın 7 Ekim 2023 tarihinde, Hamas'ın yaklaşık 1.200 kişiyi öldürdüğü ve 251 kişinin rehin alındığı saldırı sırasında rehin alınmıştı.

Gonen 7 Ekim 2023'te Nova festivalinden, çifte İngiliz vatandaşı Damari ve Steinbrecher ise İsrailli yerleşimcilerin bulunduğu Kfar Aza'daki evlerinden kaçırılmıştı.

İsrail'in de 90 Filistinli mahkumu serbest bırakması bekleniyor. İsrail'in gözaltı merkezlerinde tuttuğu, bugün serbest bırakılacak mahkumların çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

İsrail'in serbest bırakılacak mahkumların listesinin önümüzdeki saatlerde açıklaması bekleniyor.

FİLİSTİNLİLER SERBEST BIRAKILIYOR

İsrail Hapishane Servisi, Hamas ile yapılan rehine-ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak 90 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasına hazırlanıyor.

Kurum sözcüsü, “Hapishane Servisi, rehine takası kapsamında çeşitli cezaevlerinden serbest bırakılacak mahkumlarının listesini aldı,” şeklinde bir açıklama yaptı.

Yetkililer, bugün serbest bırakılması planlanan 90 mahkumun isimlerini henüz paylaşmadı. Mahkumlar, Hapishane Servisi tarafından Batı Şeria’da bulunan Ofer Hapishanesi’ne nakledilecek.

Burada Kızıl Haç temsilcileri tarafından kimlik doğrulaması yapılacak ve mahkumlar, üç İsrailli rehine İsrail'e teslim edildikten sonra serbest bırakılacak. İsrail basınana göre, mahkumların 78’i Batı Şeria’ya, 12’si ise Doğu Kudüs’e götürülecek.

Batı Şeria’ya gönderilenler, Kızıl Haç tarafından belirlenen noktalardan, Doğu Kudüs’e gönderilenler ise İsrail polisi tarafından serbest bırakılacak."

KIZILHAÇ 3 REHİNEYİ TESLİM ALDI

İsrail basını yaptığı açıklamada 3 rehineyi teslim aldığını duyurdu.

İşte rehine takasından ilk görüntüler: