Hamas ve İsrail arasındaki esir takası yeniden başladı. Katar devreye girdi

İsrail ve Hamas arasında süren savaş, her iki tarafın da esir takası yapacağını açıklamasının ardından 4 gün süreyle durdurulmuştu.
Taraflar ilk olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirerek esirleri serbest bıraktı.
Ancak ikinci kısımda Hamas, İsrail'in sözünü tutmadığı gerekçesiyle esirleri bırakmayacağını açıkladı.
KATAR ARAYA GİRDİ KRİZ ÇÖZÜLDÜ
Yaşanan gerginlik Katar tarafından yapılan açıklamayla yeniden çözüme ulaştı.
Katar Dışişleri Bakanlığı "Mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece, 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak" şeklinde bir açıklama yaparak sürecin yeniden işlemeye başladığını duyurdu.