Hamas yeni rehine videosu yayınladı

Kaynak: Haber Merkezi
Hamas yeni rehine videosu yayınladı
Hamas, 7 Ekim saldırılarında esir ettiği insanların video mesajlarını yayınlamaya devam ediyor.

Bir eli olmayan 24 yaşındaki İsrailli genç, 7 Ekim'de kaçırıldıktan sonra yaklaşık 200 gündür esir tutulduğunu söylüyor. Adının Hirsch Goldberg-Polin olduğunu belirten esir babasının Jonathan, annesinin Rachel ismini taşıdığını belirttikten sonra 10 Mart 2000'de Amerika'nın California şehrinde doğduğu bilgisini paylaşıyor. Yaklaşık üç dakika boyunca oldukça gergin bir şekilde konuştuğu gözlenen esir İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu'ya şöyle sesleniyor:

"Sizden bekleneni yapın ve bizi derhal evimize getirin. Yoksa bu iş sizin için çok mu büyük oldu?"

İsrailli yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamada Hirsch Goldberg-Polin'in Hamas tehditleriyle böyle konuştuğu, bunun Hamas tarafından sürekli başvurulan bir propaganda yöntemi olduğu belirtildi.

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