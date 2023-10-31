Hamas'ın Gazze'deki ‘örümcek ağı’ tünelleri ilk kez bu kadar net görüntülendi

İsrail'in Hamas'a karşı başlattığı askeri operasyonun hedeflerinden biri Gazze'nin altından geçen yüzlerce kilometre uzunluğunda olduğu iddia edilen tünelleri imha etmek.

İsrail’in imha etmek istediği tüneller ilk kez bu kadar net şekilde görüntülendi.

GAZZE'DEKİ TÜNELLER İLK KEZ BU KADAR NET GÖRÜNTÜLENDİ

Hamas yetkilileri Rus devlet kanalı olan RT’ye tünelleri ziyaret etme izni verdi. 80 metre kadar derine indiği iddia edilen tünelde Hamas’ın silahlı kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları askerli de görülüyor.

'ÖRÜMCEK AĞI' BENZETMESİ

Gazze'de serbest bırakılan bir rehine ise Gazze’deki tünelleri "örümcek ağı" olarak betimlemişti.

kısa süre önce serbest bırakılan İsrailli rehine 85 yaşındaki Yocheved Lifshitz, "Bir örümcek ağına benziyordu, çok sayıda tünel vardı. Yerin kilometrelerce altında yürüdük." diyerek tünelleri anlatmıştı.

Hamas, İsrail askerlerini, kendi savaşçılarının iyi bildiği sıkışık alanlarda yeraltında hareket etmeye zorlayarak "düşmanları karşısında avantaj sağlamayı düşünüyor."

İsrailli bir askeri sözcü, "Kilometrelerce uzunluktaki tünellerin sayısı hakkında ayrıntılı bilgi vermeyeceğim ama okulların ve yerleşim alanlarının altına inşa edilmiş çok sayıda tünel var." diye konuştu.