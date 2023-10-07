Hamas'ın roket saldırıları uydudan böyle görüntülendi. İsrail’den yükselen dumanlar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

Hamas'ın roket saldırıları uydudan böyle görüntülendi. İsrail’den yükselen dumanlar

İsrail'in farklı noktaları, Gazze'den ateşlenen roketlerle hedef alındı.

Saldırıda en az 100 kişinin öldüğü, yaralı sayısının 1000'i geçtiği bildirildi. Ölenlerin arasında İsrailli üst düzey askerlerin de olduğu belirtildi.

Dünya liderleri ve kurumları, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve AB ülkeleri Hamas'ı kınarken, İsrail'e destek mesajları yayımladı.

Başta Türkiye'nin olduğu birçok ülke taraflara itidal çağrısında bulunurken, İran ise Hamas'a desteğini açıkladı.

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UYDU GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Hamas tarafından yapılan roket saldırısının çıkardığı yangınlara ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada dolanan fotoğrafta, Hamas’ın roket saldırıları sonucu Gazze Şeridi sınırındaki İsrail topluluklarında çıkan çok sayıda yangının uydu görüntüsü görülüyor.

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