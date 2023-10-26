Hamas’ın tünellerine karşı Netenyahu’nun korkunç planı

İsrail'in olası kara harekatında Hamas'ın örümcek ağlarına benzetilen tünellerine girmek için sinir gazı ve kimyasal silah kullanacağı iddia edildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlemesi beklenen kara harekatı kapsamında Filistinli direniş gruplarının tünellerine girmek için sinir gazı ve kimyasal silah kullanacağı öne sürüldü.

ABD'Lİ KOMANDOLAR EŞLİK EDECEK

Middle East Eye’in Filistin’li direniş gruplarına yakın "üst düzey" Arap kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail'in Gazze'deki tünellerde, ABD'li Delta Gücü komandolarının gözetimi altında sinir gazı ve kimyasal silah kullanmayı planladığı belirtildi.

HEDEF, 220 REHİNEYİ KURTARMAK

İsrail ve ABD’nin, Hamas’ın elindeki rehineleri kurtarmak için onları hazırlıksız yakalamayı umduklarını bildirdi. Plana göre, "net bir zafer" kazanmak için sinir gazı ve kimyasal silah gibi uluslararası yasaklı silahların kullanılacağı ileri sürülen haberde, "Tünellere büyük miktarlarda sinir gazı pompalanacak." ifadelerine yer verildi. Haberde ayrıca, bu iddianın ABD veya bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilmediği vurgulandı.