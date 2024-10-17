Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar öldürüldü iddiası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar öldürüldü iddiası

Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddia edildi. İsrail'den yapılan açıklamada ise Yahya Sinvar son operasyonda öldürülmüş olabilir denildi.

İsrail Ordusu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son operasyonda öldürülmüş olabileceğini açıkladı.

Açıklamada, bu olasılığın araştırıldığı ancak henüz kimlik doğrulamasının yapılamadığı belirtildi.

İsrail gazetesi Haaretz geçtiğimiz günlerde, İsrail'in son aylarda Sinvar'ın saklandığından şüphelenilen bölgelerdeki tünelleri bombaladığını bildirmişti.

Hamas lideri Yahya Sinvar, suikast sonucu hayatını kaybeden İsmail Haniye’nin yerine seçilmişti.

Sinvar, 7 Ekim 2023'teki İsrail saldırısının baş mimarı olarak biliniyordu.

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