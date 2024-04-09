Hamas’tan ateşkes ve esir takası açıklaması

Kaynak: AA
Hamas’tan ateşkes ve esir takası açıklaması
Hamas, İsrail’le ateşkes ve esir takasıyla ilgili yaptığı açıklamada, kendilerine sunulan öneriyi tüm ulusal sorumlulukla incelediği bildirilirken inceleme tamamlandığında arabuluculara Hamas'ın öneriye ilişkin tutumu hakkında bilgi verileceği aktarıldı.

Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir takasıyla ilgili açıklama yaptı. Telegram hesabından yapılan açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen dolaylı müzakerelerde İsrail'in konuya ilişkin tutumunun kendilerine iletildiğini duyuruldu.

Hamas'ın, arabulucuların gösterdiği büyük çabayı takdir ettiği belirtilen açıklamada, Hamas'ın Filistin halkına yönelik saldırıyı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaya önem verdiği ancak İsrail'in inatçı tutum sergilemeyi sürdürdüğü, Filistin halkının ve direnişinin taleplerinin hiçbirine olumlu yanıt vermediği aktarıldı.

Buna rağmen Hamas yönetiminin kendilerine sunulan öneriyi tüm ulusal sorumlulukla incelediği bildirilen açıklamada, inceleme tamamlandığında arabuluculara Hamas'ın öneriye ilişkin tutumu hakkında bilgi verileceği kaydedildi.

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