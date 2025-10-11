Fransız Basın Ajansı'nda yer alan habere göre, Gazze'de yaklaşık 70 bin sivilin katledilmesinin ardından Hamas ile İsrail arasında sağlanan barış anlaşması ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

HAMAS BARIŞ ANLAŞMA TÖRENİNE KATILMAYACAK

AFP, Hamas'ın barış anlaşması imza törenine katılmama kararı aldığını açıkladı. Hamas Siyasî Büro üyesi Hüsam Badran, AFP'ye verdiği röportajda, militan grubun Gazze barış anlaşması imza törenine katılmayacağını ifade etti.

KATAR VE MISIR ARABULUCULUĞU VURGUSU

Badran, “Resmî imza töreni konusunda biz yer almayacağız” sözlerini sarf ederek, Hamas'ın Mısır'daki ateşkes görüşmeleri sırasında “esas olarak Katar ve Mısır arabulucuları aracılığıyla hareket ettiğini” sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve Hamas, Mısır'da ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze ateşkes anlaşmasına imzayı attı.

BARIŞ İÇİN İMZA TÖRENİ YAPACAĞIZ DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, "Barış için imza töreni yapacağız. Barış için büyük bir anlaşma oldu. Gazze'deki savaşı bitirdik. Pazartesi veya Salı rehineler serbest kalacak" ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'nin yeniden inşa edileceğini açıklayan Trump, "Türkiye, Mısır ve Katar liderlerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı. Öte yandan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsen olayla ilgilendi, Hamas ve diğer gruplarla bağlantı kurdu" dedi.