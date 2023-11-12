Hamas’tan rehine kararı: Görüşmeleri askıya aldık

Hamas, İsrail'in Gazze'de hastanelere yönelik ablukası ve saldırıları nedeniyle rehinelere ilişkin müzakereleri askıya aldıklarını duyurdu.

KAYNAK: AA
Hamas’tan rehine kararı: Görüşmeleri askıya aldık

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Hamas rehinelere ilişkin müzakereleri El Şifa Hastanesi'ndeki durum sebebiyle askıya aldıklarını söyledi.

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İsrail ordusunun, abluka altında tuttuğu El Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini iki kez hedef aldığı açıklanmıştı.

“HAREKET EDEN HER ŞEY HEDEF ALINIYOR AMBULANSLAR ÇALIŞAMIYOR”

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Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, İsrail ordusu tarafından etrafı sarılan Şifa Hastanesi'nin çevresinde hareket eden her şeyin hedef alındığını, ambulansların dahi hareket edemediğini açıklamış ve durumu "felaket" olarak nitelendirmişti.

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İsrail Hamas'ı hastaneyi komuta merkezi olarak kullanmakla suçluyor. Hamas ise iddiayı reddediyor.

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