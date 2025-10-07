Hamas'tan Trump'a ateşkes yanıtı!

Hamas’ın üst düzey liderlerinden Fevzi Berhum, 7 Ekim 2023’te gerçekleştirdikleri “Aksa Tufanı” adını verdikleri operasyonun ikinci yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı. Berhum, "Gazze Şeridi’ndeki direnişçi halkımız, iki tam yıldır, Siyonist işgal güçlerinin eliyle yürütülen bir soykırım savaşına, sistematik aç bırakmaya, topyekûn yıkıma ve etnik temizliğe maruz kalıyor. Bu saldırganlık, modern tarihte eşi görülmemiştir" dedi.

Fevzi Berhum

"ÖNCELİĞİMİZ, GAZZE ŞERİDİ’NE YÖNELİK SALDIRILARIN VE SOYKIRIMIN DERHAL DURDURULMASI"

"Saldırının kurbanlarının yaklaşık yüzde 95’inin savunmasız sivillerden oluştuğuna" dikkat çeken Berhum, "Siyonist düşmanın planları, iki yıldır sürdürdüğü savaşın sadece Hamas’a ve direniş gruplarına karşı değil, tüm Filistin varlığına karşı yürütülen kapsamlı bir savaş olduğunu kanıtlamıştır. Bu, halkımızın iradesini kırmaya, davasını silmeye ve özgürlük ile dönüş hakkını yok etmeye yönelik çılgınca bir girişimdir" diye konuştu.

"Önceliklerinin, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların ve soykırımın derhal durdurulması olduğunu" belirten Berhum, ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan "Gazze Barış Planı” önerisi de dahil olmak üzere tüm ateşkes tekliflerine yüksek bir sorumluluk bilinciyle yaklaştıklarının altını çizdi.

"MISIR’DAKİ MÜZAKERE HEYETİ, HALKIMIZIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK BİR ANLAŞMA İÇİN ÇABA GÖSTERİYOR"

Berhum, şöyle devam etti:

"Hareketin şu anda Mısır’daki müzakerelere katılan heyeti, halkımızın beklentilerini karşılayacak bir anlaşmaya varmak için tüm engelleri aşmak adına çaba göstermektedir. Bu beklentiler arasında en önemlileri şunlardır: Kalıcı ve kapsamlı bir ateşkesin sağlanması, işgal ordusunun Gazze Şeridi’nin tüm bölgelerinden tamamen çekilmesi, insani ve yardım malzemelerinin engelsiz bir şekilde girişinin sağlanması, yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmesinin garanti altına alınması, Filistinli bir teknokratlar kurulunun denetiminde kapsamlı bir yeniden inşa sürecinin derhal başlatılması, adil bir esir takası anlaşmasının sonuçlandırılması."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun mevcut müzakere turunu engelleme ve sabote etme girişimlerine karşı uyarıda bulunduklarını belirten Berhum, "Nitekim Netanyahu, önceki tüm ateşkes turlarını da kasıtlı olarak baltalamıştır" dedi.