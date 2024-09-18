Hamile inekleri elektrik çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hamile inekleri elektrik çarptı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yalağa düşen elektrik direğindeki akıma kapılan ve hamile olan olan 2 inek telef oldu. Bahittin Kara “Telef olan hayvanlarımı da gömdüm. Elektrik dağıtım şirketinden de şikayetçi oldum” dedi.

Tekkeköy ilçesi Gölceğiz Mahallesi'nde yaşayan Bahittin Kara'ya ait 2 büyükbaşın su içtiği yalağa, rüzgarın etkisiyle devrilen elektrik direği düştü. Elektrik akımına kapılan ve hamile olan 2 büyükbaş, öldü. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, burada güvenlik önlemi aldı. Kara, elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi oldu.

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Kara, doğduğundan beri bu işle uğraştığını belirterek, “Sabah hayvanlarımı otlatmak için getirirken, su içmek için iki büyükbaş hayvanım peş peşe yalağa girdiler ve akıma kapılarak öldüler. Toplamda 9 büyükbaşım vardı. Elektrik dağıtım şirketinden de şikayetçi oldum. Zararımın karşılanmasını istiyorum” dedi.

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