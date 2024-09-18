Hamile inekleri elektrik çarptı

Tekkeköy ilçesi Gölceğiz Mahallesi'nde yaşayan Bahittin Kara'ya ait 2 büyükbaşın su içtiği yalağa, rüzgarın etkisiyle devrilen elektrik direği düştü. Elektrik akımına kapılan ve hamile olan 2 büyükbaş, öldü. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, burada güvenlik önlemi aldı. Kara, elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi oldu.

Kara, doğduğundan beri bu işle uğraştığını belirterek, “Sabah hayvanlarımı otlatmak için getirirken, su içmek için iki büyükbaş hayvanım peş peşe yalağa girdiler ve akıma kapılarak öldüler. Toplamda 9 büyükbaşım vardı. Elektrik dağıtım şirketinden de şikayetçi oldum. Zararımın karşılanmasını istiyorum” dedi.