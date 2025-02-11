Hamile kadın için karlı yollar aşıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hamile kadın için karlı yollar aşıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yoğun bir şekilde devam eden kar yağışından dolayı hastaneye gidemeyen hamile kadının imdadına ekipler yetişti.

Gölbaşı ilçesinin Savran Köyü'nde hamile bir kadın sancılarının çoğalmasından dolayı 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Durum üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Karla kaplanan yolun ambulansın gitmesine geçit vermedi.

Ambulansın ilerleyememesi üzerine Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ın talimatlarıyla bölgeye iş makineleri sevk edildi.

İş makineleri tarafından açılan karlı yollar sonrasında ambulans hamile kadına yetişti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan kadın, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hamile kadın için karlı yollar aşıldı

Hamile kadın için karlı yollar aşıldı

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