Hamile kadının olduğu arabayı yumruklayan maganda tutuklandı

Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda içerisinde hamile kadının bulunduğu otomobilin önüne keserek camları yumruklayan maganda Oğulcan A. ikinci kez gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Hamile kadının olduğu arabayı yumruklayan maganda tutuklandı

Olay, geçtiğimiz günlerde, Küçükçekmece D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası Oğulcan A. aracıyla Orhan Bal'ın kullandığı otomobilin önünü kesti. Aracından inen Oğulcan A., diğer sürücü Orhan Bal'ın otomobilinin camına vurup kapısını açmaya çalıştı.

Otomobil içinde bulunan Bal'ın hamile eşi ve akrabaları da olan biteni korku içinde izledi. Otomobile yumruklar atan Oğulcan A. bir süre sonra aracına giderek yoluna devam etti.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından önceki gün saat 22.00'da Oğulcan A. emniyete giderek olayı gerçekleştiren kişi olduğunu belirtmesi üzerine gözaltına alındı.

Olayla ilgili taraflar birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldu. Orhan Bal ve Oğulcan A. hakkında 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit' suçlarından işlem yapıldı.

İşlemlerinin ardından iki tarafta serbest bırakıldı. Dün ise savcılık Oğulcan A. hakkında tekrar gözaltı talimatı verdi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Oğulcan A.'nın 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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