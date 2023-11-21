Hamile kalmak isteyenlere müjde. Mucize ot ortaya çıktı

Gebelik ihtimalini yükselten Meryem ana otu dikkatlerden kaçmadı.

Cemile Balcı KAYNAK: Haber Merkezi
Hamile kalmak isteyenlere müjde. Mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Gebelik ihtimalini yükselten Meryem ana otu dikkat çekti.

GEBE KALMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Sağlıklı yiyecekler yiyin, doğal beslenin,

Bünyenizi yormayın,

Yorucu antrenmanları azaltın,

Yaşlandıkça doğurganlığınızın düşeceğinin farkında olun,

Sigara içme ve alkol alışkanlıklarınızdan kurtulun,

Ne zaman doktora başvurmanız gerektiğini bilin.

Adet döngünüzün sıklığını ve süresini kaydedin,
Yumurtlama gününüzü takip edin,

Her ay doğurganlık günlerinizde gün aşırı eşinizle beraber olun,

Sağlıklı bir vücut ağırlığı için çabalayın,

Doğum öncesi bir vitamin alın

MERYEM ANA OTU NASIL KULLANILIR?

Meryem ana otu, diğer bitkiler gibi dikkatli bir şekilde kullanılması gereken bir bitkidir. Kullanım nedenine göre hazırlanma yöntemi farklı olabilir. Doktor gözetiminde düzenli bir şekilde kullanılması önerilir. Bu bitkisel desteğin yapılışı şöyledir; Hamile olmak isteyenler, otu su dolu bir cam kavanozun içerisinde 1 gün süreyle dinlendirir. Kadınlar yumurtlama zamanından birkaç gün önce içmeye başlar. Doğumunu kolay yapmak isteyenler, suyu geldiği zaman ya da süreç başlamadan hemen önce otun bulunduğu 1 bardak suyu içer. İdrar tutamama sorunu yaşayanlar, bu otun suyunu kür olarak her gün 1 bardak içebilir. Bu durum, rahatsızlıkların hafiflemesine yardımcı olur. Cildinde yara, sivilce ve akne olanlar ise, ot suya konulduktan sonra her akşam problemli bölgeye uygulanıp 5 dakika bekletilir. Durulamaya gerek yoktur. Düzenli kullanımda düzelme görülür

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