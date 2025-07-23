Hamile kangal köpeği zehirli yılanla boğuştu. Sürüyü korumak için canını hiçe saydı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Dünyanın en iyi sürü koruma köpeği olarak gösterilen hamile kangal köpeği, sürü için tehlike oluşturan zehirli yılanı ağacın tepesinde yakaladı. Ağzında yılanla birlikte ağaçtan düşen köpek kafasını sağa-sola sallayarak yılanın belini kırarak telef olmasına neden oldu.

Zekâları ve güçlü fiziki yapılarıyla dünyanın en iyi sürü koruma köpeği olarak kabul edilen kangallar, sadakatleri ve koruyucu karakterleriyle de dikkat çekiyor.

Sivas'ta bir koyun sürüsünü korumakla sorumlu olan 'Haskız' adlı gebe kangal çoban köpeği, bir ağaçta gizlenen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı etkisiz hale getirdi. Yılanı gördüğü anda harekete geçen ve ağaca tırmanarak yakalayan Haskız, yılanı başını sağa sola çevirerek etkisiz hale getirdi.

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Kangal köpeğinin sürüsünü korumak amacıyla verdiği mücadele, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Dişi kangalların koruma konusunda daha hassas olduklarını dile getiren uzman kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "Annelik içgüdüleri onlarda çok daha güçlü. Duygularına hâkimler ve bu da koruma içgüdülerinin daha da artmasına neden oluyor" şeklinde konuştu.

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AĞACA TIRMANDI

Kangalın dağda sürünün ve çobanın güven kaynağı ve koruyucu elemanı olduğunu belirten Yıldız, "Köpeğim Haskız 48 günlük gebe haliyle yılanı yaklaşık 4 metre uzunluğundaki ağaçtan indirerek etkisiz hale getiriyor. Kangalın tehlikelere karşı duyuları o kadar kuvvetli ki yılanı görmeden hissederek hamile haliyle yaklaşık 4 metrelik ağaca tırmanıp onu aşağı indirerek etkisiz hale getiriyor" dedi.

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Yıldız "Kangallar çok ısrarcı bir koruma etkisine sahip. Dağda çobanınız veya çocuklarınız gezerken yanında kangal varsa ailesi kesinlikle arkalarından bakıp endişelenmesin. Dişi kangallar daha sahipkâr daha duyarlı ve koruma konusunda daha hassaslar. Kangal dağda bir çocuğun, çobanın ve bir sürünün en büyük güvencesidir. O anda o bölgede tehlike olarak hissettiği yılan, akrep, kurt, çakal ve ayı fark etmeksizin yok eder" diye konuştu.

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