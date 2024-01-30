Hamileler gripten nasıl korunmalı

Hamilelik döneminde grip olmak, anne adayları için hem kendileri hem de bebekleri için riskli bir durumdur. Hamilelikte bağışıklık sistemi zayıfladığı için grip gibi viral enfeksiyonlara yakalanma olasılığı artar.

Grip, hamilelikte yüksek ateş, halsizlik, öksürük, baş ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bu belirtiler, hamileliğin normal seyrini bozabilir ve anne adayının sağlığını tehlikeye atabilir. Peki, hamileler nasıl grip için önlem almalı? İşte hamilelikte grip olmamak için yapılması gerekenler.

GRİP AŞISI

Hamilelikte grip aşısı yaptırmak, grip olmaktan korunmanın en etkili yollarından biridir. Grip aşısı, hem anne adayını hem de bebeği grip virüsüne karşı korur. Grip aşısı, hamileliğin herhangi bir döneminde yaptırılabilir. Ancak grip aşısı yaptırmadan önce doktora danışmak gerekir.

HİJYEN KURALLARI

Hamilelikte hijyen kurallarına dikkat etmek, grip olmaktan korunmanın önemli bir unsurudur. Elleri sık sık yıkamak, grip olan kişilerle temas etmemek, ortak kullanılan eşyaları dezenfekte etmek, grip virüsünün bulaşmasını önleyebilir.

SAĞLIKLI BESLENMEK

Hamilelikte sağlıklı beslenmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek için gereklidir. C vitamini, A vitamini, E vitamini, çinko, demir gibi vitamin ve mineralleri içeren besinler tüketmek, grip olmaktan korunmaya yardımcı olur. Portakal, mandalina, kivi, ıspanak, havuç, yumurta, süt, et, balık, kuruyemiş gibi gıdalar hamilelikte gribe karşı faydalıdır.

BOL SIVI TÜKETMEK

Hamilelikte bol sıvı tüketmek, vücudun susuz kalmasını önler ve toksinlerin atılmasını sağlar. Su, bitki çayı, meyve suyu, ayran gibi sıvılar hamilelikte gribe karşı tüketilebilir. Ancak bitki çayı tüketirken dikkatli olmak gerekir. Bazı bitki çayları hamilelikte zararlı olabilir. Örneğin, adaçayı, nane-limon, papatya gibi bitki çayları hamilelikte tüketilmemelidir. Hamilelikte gribe iyi gelen bitki çayları arasında ıhlamur, zencefil, kuşburnu, rezene gibi bitki çayları sayılabilir.

UYKU DÜZENİ

Hamilelikte yeterli uyku ve dinlenme, vücudun direncini artırır ve stresi azaltır. Hamilelikte günde 7-8 saat uyku uyumak, grip olmaktan korunmaya katkı sağlar. Ayrıca uyku pozisyonuna da dikkat etmek gerekir. Yatarken yastık yüksekliğini arttırmak, solunum yollarını açık tutar ve nefes almayı kolaylaştırır.