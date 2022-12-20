Covid-19 sürüyor, hamileler ne yapmalı?

İnfluenza gibi bazı viral hastalıkların gebelerde, normal nüfusa oranla daha riskli seyrettiği bilinmektedir. Bununla birlikte COVID-19 salgınının gebeler üzerindeki şu ana kadarki sonuçlarına bakıldığında bu durum geçerli görünmemektedir. Çalışmalar birçok gebe ve yenidoğanda belirtisiz taşıyıcılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Buna rağmen COVID-19 açısından kimsenin mutlak güvende olmadığını unutmadan hareket etmek hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından faydalı olacaktır.

YENİ TİP KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRMASI SAKINCALI MI?

Hamilelerin COVID-19 testi yaptırmalarında hiçbir sakınca yoktur. Yakın zaman önce New York’ta yayınlanan bir çalışma; doğum yapmak için hastaneye yatan gebelerin yüzde 13 buçuğunda hastalığa ait belirti olmamasına rağmen SARS-CoV 2 pozitifliği saptandığını ortaya koydu. Bu durum, yaygın test ve taramanın hastalığın yayılmasını önlemede ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

COVID 19 TEDAVİSİNİN BEBEĞE ZARARI VAR MI?



Salgın sürecinde hamilelerin gerekli kontrollerini ihmal etmemeleri önem taşımaktadır. Bu kontrollerin sıklığı hekim ile telefonda durum değerlendirmesi yapılarak belirlenmelidir. Muayenede en az sayıda kişi ile yapılmalı ve kısa sürede bitirilmelidir. Bu süreçte sağlık ihtiyaçları yalnızca hekimin öngördüğü gereksinimlere göre belirlenmeli, aile bireylerine bebek gösterme için yapılan ultrasonlar, tıbbi faydası olmadığı zaten bilinen dört boyutlu görüntülemeler için hasta sağlık kuruluşuna sokulmamalıdır.

COVID-19 hastalığının bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Ancak gözlem ve deneyim ile işe yaradığı düşünülen; hydoxychloroquin, çeşitli antiviraller ve antibiyotikler gebelerde kullanım açısından riskli görünmemektedir. Bu ilaçlar gebe hastada fayda risk analizi yapılarak doktor kararları ile kullanılabilir. Şu ana kadarki tecrübelerde bu kullanım bebek ve anne açısından çok riskli görünmemektedir.



COVID-19 salgını sürecinde birçok hastane doğum alanlarında benzer önlemler almıştır. Hastanelerde COVID-19 takibi ayrı blok ya da polikliniklerde ve izole olarak yürütülmektedir. Doğum katına yatacak tüm hastalar COVID-19 riski açısından değerlendirilmektedir. Bu süreçte riskli olduğu için, oda süsleme ve fotoğraf çekimleri kısıtlanmıştır. Ayrıca doğum katlarındaki kişi sayısını en azda tutabilmek adına refakatçi ve ziyaretçi kısıtlamaları uygulanmaktadır. Hasta ve hasta yakınları da hem kendi hem de toplum sağlığı açısından bu kurallara uyum sağlamakta ve hastanelerdeki doğum süreçleri mümkün olan en güvenli şekilde yürütülmektedir.

KORONAVİRÜS TAŞIYORSA VİRÜS BEBEĞE DE BULAŞIR MI?

Rahimdeyken virüsün anneden bebeğe geçişi ya da süt aracılığı ile bulaştığına dair net kanıtlar yok. Şu an için virüs, anneden bebeğe solunum yolu ile geçebiliyor gibi görünüyor. Annenin COVID-19 pozitif çıkması durumunda virüsün bebeğe bulaşmaması için alınması gereken önlemler doktor ve sağlık ekibi ile birlikte belirlenmelidir. Annenin IgG antikor testi pozitif ise bu bebeği çok yüksek ihtimalle koruyacağından özel bir önleme ihtiyaç kalmaz. Diğer durumlarda maske ile emzirmek ve el yıkama, klinik bulgular şiddetli ise bebeğin izolasyonu ve biberon ile beslenme seçenekleri değerlendirilecektir.