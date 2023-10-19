Hamilelik döneminde oluşan şeker hastalığına dikkat. Uzmanı uyardı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Ülker, hamilelik sırasında diyabet ortaya çıkabildiğine dikkat çekerek, “Gestasyonel diyabet yani gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığı, vücudunuzun hamilelik sırasında ihtiyaç duyduğu ekstra insülini salgılayamadığı durumlarda ortaya çıkar” dedi.

Gebeliğe bağlı diyabetin risk faktörlerine değinen Dr. Ülker, hastaların risk grubuna göre test yaptırması gerektiğini söyledi.

Dr. Ülker, “Gebeliğe bağlı diyabetin risk faktörleri arasında fazla kilolu olma, daha önceki gebeliklerde gestasyonel diyabet, tip 2 diyabet öyküsü ve polikistik over sendromu bulunmaktadır. Tanı kan testi ile yapılır. Normal risk taşıyan bireylere bu testin gebeliğin 24 ila 28. haftalarında yapılması önerilir. Yukarıdaki risk faktörlerinden birine sahip, yüksek riskli hastalarda test prenatal ilk doktor ziyaretinde yapılabilir” ifadelerini kullandı.

“GEBELİK ŞEKERİNE KARŞI EGZERSİZ YAPMAK ÖNEMLİ”

Gebelik döneminde ortaya çıkan şeker hastalığından kurtulmanın yollarına değinen Dr. Ülker, “Bu hastalıktan korunmanın yolu, hamilelik öncesi sağlıklı bir kiloyu sürdürmek ve egzersiz yapmaktır. Gestasyonel diyabet, diyabetik diyet, egzersiz ve muhtemelen insülin enjeksiyonları ile tedavi edilir. Çoğu kadın kan şekeri seviyelerini diyet ve egzersizle yönetebilmektedirler. Hastalıkta kadınlara kan şekeri testi genellikle günde dört kez önerilir” ifadelerine yer verdi.

“GEBELİK DİYABETİ ANNE VE BEBEK İÇİN BAZI RİSKLER TAŞIR”

Gebelik diyabetinde en büyük riskin çocukluk döneminde yaşanacak kilo artışları olduğunu aktaran Dr. Ülker, “Gebelik diyabeti olan kadınların doğumdan sonra tip 2 diyabet riski daha yüksektir. Gebelik diyabetini tedavi etmenin hedefi bebeğin daha fazla irileşmesini engelleyip, doğum esnasında oluşabilecek riskleri azaltmaktır. Gebelik diyabeti olan kadınların bebeklerinin doğum ağırlıkları normalden daha fazla olabilir. Kan şekeri kontrol altına alınamayan hamilelerin doğurdukları bebeklerde çocukluk döneminde aşırı kilo artışı görülebilir” şeklinde konuştu.

“DÜZENLİ HEKİM KONTROLÜ AKSATILMAMALI”

Hamilelikte şeker hem anne hem bebek sağlığını tehlikeye atabildiğinden, şeker düzeylerinin hamilelik süreci boyunca kontrol altında tutulması gerektiğinin altına çizen Dr. Esra Ülker, “Hem bebeğin hem annenin kısa ve uzun vadede hayat kalitesini korumak için mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmelidir’ diye konuştu.

