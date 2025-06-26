Hamilelikte yaz tehlikelerine karşı uzman önerileri

Hamilelik, bir kadının hayatındaki en özel dönemlerden biridir, ancak yaz aylarında artan sıcaklık, nem ve güneşin etkisi, bu süreci hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan zorlaştırabilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, yaz hamileliklerinde anne ve bebek sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri sıralarken, uluslararası bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri de bu önerileri destekledi.

İşte yaz aylarında hamilelik sürecini daha sağlıklı ve konforlu geçirmek için dikkat edilmesi gerekenler...

SIVI TÜKETİMİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Sıcak havalarda terleme yoluyla vücudun kaybettiği sıvı miktarı artıyor, bu durum hamilelerde daha belirgin hale geldi.

Uzmanlar, “Günde en az 2,5-3 litre su tüketimi, hem vücut ısısını dengelemek hem de bebeğin sağlıklı gelişimi için kritik” dedi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Hope Ricciotti’nin yaptığı bir çalışma, yeterli sıvı alımının erken doğum riskini azalttığını ve plasenta fonksiyonlarını desteklediğini gösterdi.

Gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durulmasını öneren Uyan, ev yapımı ayran, şekersiz komposto ve maden suyu gibi alternatiflerin de tercih edilebileceğini belirtti.

GÜNEŞTEN KORUNMA VE CİLT SAĞLIĞI

Yaz aylarında artan cilt hassasiyeti, hamilelerde güneş lekeleri ve güneş çarpması riskini artırdı.

Uzmanlar, özellikle ayak bileklerinde şişlik ve bacaklarda ağırlık hissinin sık görüldüğünü belirterek, “Gün içinde ayakları yukarı kaldırarak dinlenmek, serin suyla duş almak ve yüzme gibi aktiviteler ödemi azaltmada etkili” dedi.

İngiltere’de yapılan bir araştırma, hamilelikte düzenli yüzmenin kan dolaşımını iyileştirerek ödem ve sırt ağrısını azalttığını ortaya koydu.

Uzmanlar; Yürüyüş, yüzme ve hamile pilatesi gibi hafif egzersizlerin sabah erken veya akşam serinliğinde yapılmasını, egzersiz sonrası sıvı alımına özen gösterilmesini önerdi.

UYKU KALİTESİ VE SERİN ORTAM

Artan vücut ısısı, hamilelerde uyku kalitesini olumsuz etkiledi. Dr. Michael Breus’un araştırmaları, serin bir uyku ortamının hamilelerde uyku süresini uzattığını ve stres hormonlarını azalttığını gösterdi.

RİSKLİ GEBELER İÇİN EKSTRA ÖZEN

Yüksek riskli gebeliklerde, örneğin 35 yaş üstü, çoğul gebelik veya kronik hastalıkları olan anne adaylarında, yaz aylarında daha sık doktor kontrolü gerekiyor.

Uzmanlar, “Diyabet, yüksek tansiyon veya erken doğum öyküsü gibi durumlar yakından takip edilmeli” dedi.

Amerikan Obstetri ve Jinekoloji Koleji’nden Dr. Laura Riley, yaz aylarında riskli gebeliklerde sıvı kaybı ve sıcak çarpmasının ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirtti.

PSİKOLOJİK DENGE VE DİNLENME

Yaz sıcağı, hamilelerde psikolojik stresi artırabilir. Avustralya’da yapılan bir çalışma, hamilelikte stres yönetiminin erken doğum riskini azalttığını ortaya koydu.

Yoga ve meditasyon gibi rahatlatıcı aktiviteler, bu dönemde anne adaylarına destek olabilir.

UZMAN DESTEĞİ ŞART

Yaz hamileliklerinde alınacak basit ama etkili önlemler, anne ve bebek sağlığını korumada büyük fark oluşturdu.

Uzmanlar, düzenli doktor kontrollerinin ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.