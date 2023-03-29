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Fatih Terim’e 1 yıl önce ‘Emekli oldun’ demişti. Hamit Altıntop’a tepki yağıyor

TFF'nin milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop'un 1 yıl önce Fatih Terim ve Şenol Güneş ile ilgili yaptığı açıklamalar taraftarlardan büyük tepki topladı. Yeniden gündeme geldi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:54
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Hamit Altıntop'un 1 yıl önceki açıklamasına büyük tepki

Fatih Terim’e 1 yıl önce ‘Emekli oldun’ demişti. Hamit Altıntop’a tepki yağıyor
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MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından TFF'ye istifa tezahüratları yapılırken, teknik direktör Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop'un da istifası istendi.

Sosyal medyadan taraftarlar TFF yönetimine büyük tepki gösterdi.

Futbolseverler, 'Hamit Altıntop'un Kuntz projesi patladı mı?' yorumlarında bulundu.

Bu gelişmeler sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklaması gündeme geldi.

'FATİH TERİM GİBİ İSİMLERİN EMEKLİ OLDUKLARINI SÖYLEMEK İSTEMİYORUM AMA DEĞİŞİM ŞART'
Hamit Altıntop yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Değişim kesin yaşanıyor. Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'e teşekkür etmek istiyorum. Onları tebrik ederim. Emekli olduklarını söylemek istemiyorum ama değişim ve motivasyon her zaman şarttır. Genç hocalarımızın fark yarattığına da inanıyorum. İstişareye değer vermeleri çok kıymetli. En önemlisi artık bilgi topluyorlar. Telefonlar durmuyor, kendilerini geliştirmek istiyorlar. Bu da Türk futboluna yarın yansıyacak. Bunlara inanıyorum. Son aylarda her takımda ortalama 2-3 genç kardeşimiz var. Onlara sahip çıkmamız lazım."

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