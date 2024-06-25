Hamit Altıntop'un Arda Güler'e ne söylediği ortaya çıktı

A Milli Takım'da Portekiz maçında ilk 11'de oynatılmayan, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından antrenmanda dışlandığı görüntüler de olay olan Arda Güler'le ilgili yeni bir açıklama geldi.

TFF Başkanvekili Mustafa Eröğüt, Beinsports'a yaptığı açıklamada sosyal medyada gündem olan görüntüyle ilgili olarak, "Antrenman sonrasında bir yemek programımız vardı. O yemek esnasında sosyal medyada bir hareketlilik olduğunu fark ettik. İlk görüntüye baktığınız zaman yanlış anlayabilirsiniz yani ama esasına baktığınızda kesinlikle her şey kontrol altında. Montella ile konuştuk, 'Hocam şöyle bir görüntü var' hoca ise bize, 'Ben, Arda'yla konuştum, kağıt üzerinde de gösterdim' dedi" ifadelerini kullandı.

Eröğüt, Hamit Altıntop'un da Arda ile görüştüğünü söyledi ve şöyle devam etti:

"Bu görüntü bir rahatsızlık oluşturdu. Hamit Altıntop, Arda Güler ile görüşmeye gidip, 'Herhangi bir sıkıntı var mı?' diye sordu. Arda ise, 'Tabii ki de yok. Bu şekilde konuştuk. Sonra hoca uyarınca ben de antrenmana devam ettim' cevabını verdi.

Takım içerisinde hiçbir sıkıntı yok. Vincenzo Montella'nın en baştan beri kafasında olan plan zaten Arda'nın, Çekya maçında yüzde yüz hazır olmasıydı. Tüm planlar buna göre hazırlandı. Montella, Arda'yı hem fiziksel hem de mental olarak korumak istedi."