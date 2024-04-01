Hamza Dağ’dan CHP'ye tebrik: Sandığın verdiği mesaj çok net

Kaynak: AA / DHA
Hamza Dağ’dan CHP'ye tebrik: Sandığın verdiği mesaj çok net
Cumhur İttifakı’nın İzmir adayı AKP’li Hamza Dağ, resmi olamayan sonuçlara göre seçimi kazanan rakibi Cemil Tugay'ı ve CHP’yi tebrik etti. Dağ, “Sandığın verdiği mesaj çok nettir” dedi.

İzmir’de, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi oyların yüzde 48,88’ini alan Cemil Tugay kazandı. Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Hamza Dağ ise yüzde 37,11’de kaldı.

Rakibinin 11 puan gerisinde kalan Dağ, seçim sonuçlarının netleşmesinin ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Partisinin İl Başkanlığı'nda kameraların karşısına geçen Dağ, “Ortaya çıkan netice, hemşerilerimizin hizmet beklentisini, talebini, ihtiyacını çok net bir şekilde göstermektedir.” dedi.

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Dağ, şu ifadeleri kullandı:

“‘KAYBETTİK, BİTTİ' DEMİYORUZ, DEMEYECEĞİZ”

"2,5 ay önce, hep birlikte bir yola koyulduk. Allah nasip etti, 12 yıl boyunca milletvekili olmaktan gurur duyduğum şehrimizde büyükşehir belediye başkan adayı oldum.

Biz, her zaman 'milletin dediği olur' dedik ve bu düşünceye inandık. Bu düşünceyle, milletimize hizmet etmek uğruna nice güzel işlerin altına imzamızı attık. Kazandık, şımarmadık; kaybettik, küsmedik, darılmadık. Kazanırken 'kazandık, bitti' anlayışında olmadık. Bugün de 'kaybettik, bitti' demiyoruz, demeyeceğiz. Hep birlikte çok güzel bir şarkıyı tek bir ağızdan seslendirdik. Bugün, bu şarkı burada bitmemiştir, bitmeyecektir.

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“SANDIĞIN VERDİĞİ MESAJ ÇOK NETTİR”

İzmir için daha söyleyecek çok sözümüz, daha yürüyecek çok yolumuz var. Bizim başarı kıstasımız hiçbir zaman yalnızca seçim kazanmak olmamıştır. Biz bugün sandıktan belki birinci çıkmadık. Ancak biliyoruz ki her bir hemşerimizin takdirini kazandık. Çünkü kavga etmedik, sığ siyasetin polemikleriyle hemşerilerimizi oyalamadık.

Hemşerilerimizin takdiriyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya hak kazanan Cemil Tugay'ı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni tebrik ediyoruz. Sandığın verdiği mesaj çok nettir. Ortaya çıkan netice, hemşerilerimizin hizmet beklentisini, talebini, ihtiyacını çok net bir şekilde göstermektedir. İzmirliler bize, belediyenin şehrimizin ihtiyaçlarını giderip gidermediğini, sorunlarını çözüp çözmediğini denetleme yetkisi vermiştir.”

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