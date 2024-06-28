Hande Ataizi'nden kötü haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hande Ataizi'nden kötü haber

Hande Ataizi'nin bir süredir yer aldığı "Taş Kağıt Makas" dizisinden ayrılacağı bildirildi.

Geçen yıl Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" dizisindeki kötü karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Hande Ataizi, bir süredir yer aldığı "Taş Kağıt Makas" dizisinden ayrılıyor.

1998'de başlayan ve ününü artıran "Ruhsar" dizisiyle tanınan Ataizi, yıllar içinde birçok projede rol aldı.

En son "Camdaki Kız" ve "Taş Kağıt Makas" dizileriyle adından sıkça söz ettiren Ataizi, şimdi ekranlara ara veriyor.

HANDE ATAİZİ KİMDİR?

Hande Ataizi, 2 Eylül 1973'te Bursa'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ataizi, "Mum Kokulu Kadınlar" filmiyle ün kazandı ve 1996'da bu filmle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Çeşitli dizi ve sinema filmlerinde rol alan Ataizi, aynı zamanda başarılı bir tiyatrocudur.

2012'de Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey ile evlenen Ataizi'nin bu evlilikten Leon adında bir oğlu vardır.

Ataizi, son olarak "Camdaki Kız" dizisindeki performansıyla olumlu eleştiriler alarak gündeme geldi.

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