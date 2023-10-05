Hande Ataizi'nin estetiksiz hali şoke etti! Görenler hayretler içinde kalıyor

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Rol aldığı projeler, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Hande Ataizi şimdi de estetiksiz haliyle gündem oldu. Fit hali ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiren Ataizi'nin estetiksiz halini gören hayranları büyük şaşkınlık yaşadı.

Ruhsar dizisinde Cem Davran ile başrolü paylaşmasının ardından kariyerinde büyük bir çıkış yaşayan Hande Ataizi, ekranların aranılan yüzleri arasında yerini alıyor.

Son olarak Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Cana karakteri ile izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu şimdilerde Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı Bihter filmiyle gündemde.

Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Ataizi'nin yıllar önceki fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin eski halini görenler; 'Bu nasıl değişim', 'Doktoru kim?', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yaptılar.