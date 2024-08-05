Hande Ateizi Bodrum’da mavi binikisiyle esti geçti

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Hande Ataizi, uzun süredir birlikte olduğu Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon ile Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi.

Aydoğdu, Ataizi'nin oğlu ile ilgilenirken, oyuncu da tek başına vakit geçirdi.

Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon Harvey ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum'da tatil yapıyor.

Ünlü oyuncu, sevgilisi ve oğlu ile Türkbükü'ndeki bir plajda objektiflere yansıdı.

Dinç Aydoğdu, Hande Ataizi'nin oğlu Leon ile iskelede vakit geçirdi. Leon denize atladıktan sonra, Aydoğdu da arkasından balıklama atlayış yaptı. İkili, denizde birlikte oyun oynadı.

Bu sırada Hande Ataizi, tek başına şezlongda vakit geçirdi.

HANDE ATAİZİ KİMDİR?

Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa'da doğdu. Babası mimar Mehmet Ali Ataizi, annesi ise psikoloji profesörü Nermin Çelen'dir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ataizi, profesyonel oyunculuk kariyerine Kenter Tiyatrosu'nda başladı.

1996 yılında "Mum Kokulu Kadınlar" filmiyle sinemaya adım atan Hande Ataizi, bu filmdeki performansıyla Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 1998 yılında yayımlanmaya başlayan "Ruhsar" dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. Cem Davran ile birlikte pek çok dizi, film ve şov programında yer alarak sanat dünyasında önemli bir ikili oldular.

Hande Ataizi, televizyon programlarının yanı sıra tiyatro sahnesinde de başarılı performanslar sergiledi. "Özel Hayatlar" adlı tiyatro oyununda Cihan Ünal ile birlikte rol aldı. 2011 yılında TNT'de yayımlanan "Dest-i İzdivaç" programını sundu. 2012 yılında Star TV'de yayımlanan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı.

Ataizi, Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey ile evlendi ve bu evlilikten 2014 yılında oğlu Aslan Leon dünyaya geldi. Çift, 2018 yılında boşandı. Son yıllarda Kanal D'de yayımlanan "Camdaki Kız" dizisinde Cana Yalçın karakterini canlandırarak televizyon ekranlarına geri döndü ve olumlu tepkiler aldı.