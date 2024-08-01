Hande Baladın itiraf etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hande Baladın itiraf etti

Milli voleybolcu Hande Baladın çarpıcı bir itirafta bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

Maçın ilk setini kaybeden milliler, sonraki setlerde üstünlüğü ele alarak galibiyete ulaştılar.

Milliler, ilk maçta Hollanda'ya ilk iki seti verdikten sonra 3-2 kazanmışlardı.

Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın, ilk setlerle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Baladın, Dominik Cumhuriyeti maçından sonra şunları söyledi:

"Çok mutluyuz tabiki de önceliğimiz çeyrek finali garantilemekti. Maçlarda en iyi şekilde performans göstermekti. Galiba ilk setleri biraz uyanmak için kullanıyoruz. Umarım İtalya maçında buna ihtiyacımız olmaz. Çeyrek Final'de de güçlü bir şekilde kendimizi ilk 4'e atmak istiyoruz. Sakatlık sürecinden döndüm. Ben sildim. Yokmuş gibi devam ediyorum şu an."

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