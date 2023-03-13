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Hande Doğandemir uykularını kaçıran nedeni açıkladı

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, başrolünü Levent Can ve Aytaç Şaşmaz ile paylaştığı eksik oyunuyla izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu, mesleğe ilk başladığı dönem sosyal medya yüzünden uykularının kaçtığını söyledi. 

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 14:02
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Hande Doğandemir sosyal medya yüzünden uykularının kaçtığını açıkladı

Hande Doğandemir uykularını kaçıran nedeni açıkladı
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Eksik oyunuyla seyirciyle buluşan Hande Doğandemir, Posta'dan Oya Çınar'a konuştu. Ünlü oyuncu, sosyal medya yüzünden mesleğe ilk başladığı dönemlerde uykularının kaçtığını söyledi.

"BU İNANILMAZ BİR BASKI"

“Genel olarak sosyal medyada yazılıp çizilenler sizi duygusal olarak çok etkiliyor mu?” sorusuna Doğandemir şöyle cevap verdi:

“Bu mesleğe ilk başladığım zamanlarda gerçekten uykularım kaçıyordu. Özel hayatınız, dış görünüşünüz, başarınız, başarısızlığınız… Sadece göz önünde bir iş yaptığınız için insanlar sizin hakkınızda her şeyi söyleme hakkını kendinde görüyor. Bu inanılmaz bir baskı. Yeri geliyor hakarete, yeri geliyor linçe varıyor ucu. Bundan etkilenmemek için robot olmak lazım ama insanız ve etkileniyoruz. Sadece ilk zamanlara göre artık kendimi daha çok koruyabiliyorum ama hakikaten çok zor.”

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