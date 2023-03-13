Hande Doğandemir uykularını kaçıran nedeni açıkladı

Eksik oyunuyla seyirciyle buluşan Hande Doğandemir, Posta'dan Oya Çınar'a konuştu. Ünlü oyuncu, sosyal medya yüzünden mesleğe ilk başladığı dönemlerde uykularının kaçtığını söyledi.

"BU İNANILMAZ BİR BASKI"

“Genel olarak sosyal medyada yazılıp çizilenler sizi duygusal olarak çok etkiliyor mu?” sorusuna Doğandemir şöyle cevap verdi:

“Bu mesleğe ilk başladığım zamanlarda gerçekten uykularım kaçıyordu. Özel hayatınız, dış görünüşünüz, başarınız, başarısızlığınız… Sadece göz önünde bir iş yaptığınız için insanlar sizin hakkınızda her şeyi söyleme hakkını kendinde görüyor. Bu inanılmaz bir baskı. Yeri geliyor hakarete, yeri geliyor linçe varıyor ucu. Bundan etkilenmemek için robot olmak lazım ama insanız ve etkileniyoruz. Sadece ilk zamanlara göre artık kendimi daha çok koruyabiliyorum ama hakikaten çok zor.”