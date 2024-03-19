Hande Erçel 15 saniyede nasıl 500 bin lira kazanıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Hande Erçel 15 saniyede nasıl 500 bin lira kazanıyor
Hande Erçel’in Instagram kazancı ortaya çıktı. 32 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Erçel, paylaşım başına 500.000 lira kazanıyor.

İş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisiyle sıkça gündemde olan Hande Erçel, sosyal medya ve reklam dünyasında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Göz alıcı sosyal medya gönderileri ve reklam sözleşmeleriyle dikkat çeken Erçel’in, Instagram’daki takipçi sayısı sayesinde önemli gelirler elde ettiği biliniyor.

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32 milyon takipçiye sahip olan ünlü oyuncunun, 15 saniyelik bir reklam için 500 bin TL kazandığı ve reklam anlaşmaları için 15-18 milyon TL aralığında ücretler aldığı ifade ediliyor.

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Hande Erçel’in sosyal medya üzerinden sağladığı bu başarı sosyal medyada çok konuşuldu.

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